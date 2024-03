Deulofeu dopo le visite mediche: 'Ho buone notizie, spero presto di fare un grande passo'. Quando può tornare in campo

La sua ultima apparizione in campo risale ormai allo scorso 22 gennaio 2023, quando disputò 13 minuti nella sfida tra Sampdoria ed Udinese. Poi una serie di problemi al ginocchio, che hanno richiesto un intervento chirurgico per Gerard Deulofeu che, dopo settimane di silenzio, è tornato a parlare delle sue condizioni attraverso una storia su Instagram. “Ho buone notizie dopo le visite mediche. Spero presto di poter fare un grande passo e che sia una gioia per tutti”, recita il messaggio condiviso dal calciatore spagnolo.



DI NUOVO COL PALLONE? - Parole che lasciano trapelare un certo ottimismo, pur non fornendo indicazioni precise sulla data di rientro su un campo di calcio per il classe ‘94, all’Udinese dall’estate del 2020 e autore di 18 reti e 14 assist in 68 partite con la maglia bianconera (fonte Transfermarkt). Negli ultimi mesi Deulofeu si è limitato a svolgere lavoro personalizzato a livello atletico, senza l’utilizzo del pallone, ma gli ultimi aggiornamenti forniti dal diretto interessato lasciano immaginare che qualcosa possa cambiare nelle prossime settimane. Approfittando della sosta del campionato di Serie A, che si protrarrà fino al weekend del 30 marzo/1° aprile, l’attaccante della formazione friulana potrà intensificare il ritmo della sua preparazione.



QUANDO RIENTRA - Alla ripresa dopo la pausa riservata agli impegni delle nazionali, l’Udinese tornerà in campo per la 30esima giornata di Serie A sul campo del Sassuolo, alle 15 di lunedì 1° aprile. Difficile ipotizzare se già per questa sfida Deulofeu sarà a disposizione quanto meno per strappare la convocazione da parte dell’allenatore Gabriele Cioffi, ma per il calciatore spagnolo la luce in fondo al tunnel sembra profilarsi.