Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, l'attaccante dell'Udinese Gerard Deulofeu non ha rimpianti quando guarda indietro: "Al Barça ero molto giovane - racconta in un'intervista al Mundo Deportivo - c'erano aspettative su un ragazzo che arrivava dal miglior vivaio al mondo. Per poter giocare lì avrei dovuto avere la mentalità di oggi, sapere cosa vuole la squadra e l'allenatore".