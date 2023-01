0-1 tra Sampdoria e Udinese. Decide il gol di Ehizibue allo scadere. Blucerchiati che restano al penultimo posto. Da segnalare l'infortunio di Deulofeu. Lo spagnolo era rientrato dopo due mesi di stop ed è uscito per un problema dopo 13' dal suo ingresso in campo. L'ex Milan in lacrime ha lasciato il campo con il ghiaccio sul ginocchio destro. Si teme la rottura del crociato (lo stesso del 2020) e si allontana la possibilità di vederlo a Roma. Infatti in questi giorni si era parlato di un possibile interessamento dei giallorossi in caso di partenza di Zaniolo.