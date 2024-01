Deulofeu, segnali di rientro! Cioffi: 'Abbiamo una scommessa, conto di vincerla domani'

A quasi un anno dal suo definitivo stop per un infortunio che si è rivelato grave ed ha richiesto un'operazione al ginocchio, Gerardlavora ancora per rientrare e dare una mano all'. Oggi sono arrivati due segnali incrociati, sia da parte del giocatore, sia da parte del tecnico friulano Gabriele Cioffi in conferenza stampa."Ho un rapporto con lui come con tutti i suoi compagni, non vive il campo e soffre, la cosa lo ammazza. Si sta riprendendo. E' un professionista, sta continuando a lavorare sodo,. Queste le parole dell'allenatore ex Verona, che forse allude alla possibilità di rivederlo lavorare col gruppo e non a parte.Lo stesso Deulofeu si è voluto rivolgere ai suoi tifosi attraverso Instagram, canale che utilizza spesso per dar conto del recupero dall'infortunio: "Oggi è un bel giorno per ringraziarvi per ogni messaggio di incoraggiamento e sostegno per il mio ritorno. Quasi 1 anno fuori dal campo e la sensazione non può essere descritta con le parole. Ma questo mi appassiona e vado pazzo per il lavoro.".