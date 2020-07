. Un club, quello rossonero, al quale Geri è legato in maniera particolare. Quei sei mesi dal gennaio al giugno del 2017, caratterizzati dai 4 gol e 3 assist in 17 partite, gli sono rimasti sulla pelle come se fossero un tatuaggio.- Incassata l'apertura del Milan, adesso Botines lavorerà ai fianchi dei Pozzo per strappare un prezzo d'uscita vantaggioso.. Ora la situazione è cambiata: Gerard è reduce da un serio infortunio ai legamenti e anche la retrocessione in Championship pone il club in una posizione di certo non favorevole. Ecco perché il Milan attende nuove informazioni dall'agente del giocatore. In caso di condizioni favorevoli potrebbe esserci un'accelerata per il suo acquisto.