Dopo l'esperienza in Romania al Craiova, Devis Mangia potrebbe ripartire da Malta. La nazionale maltese, infatti, sta pensando di cambiare allenatore dopo la sconfitta di due giorni fa di Ray Farrugia in casa contro la Norvegia per le qualificazioni all'Europeo e il gruppo F chiuso all'ultimo posto con 9 sconfitte su 10. La federazione sta valutando diversi profili per la panchina della nazionale, come nuovo ct vorrebbero o uno svizzero o un italiano: l'obiettivo numero uno è l'ex Palermo Devis Mangia, col quale ci sono già stati i primi contatti. Per Mangia sarebbe la seconda esperienza da ct, dopo aver allenato l'Italia Under 21 nel 2012-13 portandola in finale all'Europeo 2013.