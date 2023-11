Carsten Cramer, direttore generale del Borussia Dortmund prossimo avversario del Milan in Champions League, ha usato un'espressione curiosa nel corso del suo ultimo intervento pubblico:



"Apertura in futuro a fondi arabi? No. Ci interessa da dove provengono i soldi. Escludo Arabia Saudita e Qatar nelle attuali circostanze politiche. Il BVB si concentra sulla protezione della regola del 50+1, sul rafforzamento del sistema nazionale di concorrenza e sull'optare per un marketing centralizzato e non individuale. Il calcio deve continuare ad essere accessibile e conveniente”.



“Il calcio è cultura e rituali. Con tradizione. Con la storia. Dobbiamo però crescere. Alla fine, la nostra competizione non è contro il Real Madrid, ma contro Netflix. O un'altra attività ricreativa. Dobbiamo garantire che le nuove generazioni continuino ad interessarsi al calcio".