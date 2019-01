Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match di Coppa Italia contro l'Atalanta. Ecco cosa ha detto a proposito del futuro di Barella: "Continuiamo a parlarne, facciamo interviste e dichiarazioni ma evidentemente non riusciamo ad essere sufficientemente chiari: ribadiamo che rimarrà come minimo per i prossimi sei mesi, poi in estate si vedrà. Abbiamo ambizioni importanti, Nicolò va a mille in tutti gli allenamenti, è contento di essere al Cagliari e non è un nostro obiettivo quello di cedere Barella a gennaio"