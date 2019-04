Il dg del Cagliari Mario Passetti parla a L'Unione Sarda del futuro di Nicolò Barella: "In questo momento non ci sono basi di calcolo. Non posso dare percentuali, vedremo cosa accade a giugno. Lui cresce, ha ambizioni, noi siamo tranquilli. La questione è stata gestita bene a gennaio, quando è stato facile accogliere la sua volontà di restare. Non c’è nulla di scritto. Siamo nelle condizioni di analizzare con calma tutte le possibilità".