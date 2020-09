Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, è intervenuto a Sky Sport, spiegando: "Godin? Esiste una trattativa, inutile negarlo. Siamo contenti che il giocatore abbia manifestato interesse sul Cagliari. E' una trattativa difficile, non facciamoci illusioni. Stiamo cercando di capire se potrà andare in porta, ma ci sono complessità. Under? Non è un nome nella nostra agenda".