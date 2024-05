DG Como: "Ecco la verità su Icardi e Correa. Audero e lo stadio..."

Simone Gervasio

, direttore generale del, è intervenuto a margine del Premio Rosa Camuna 2024 a Palazzo Lombardia. Tra i temi trattati il mercato con le suggestioni Icardi e Correa, ma anche la questione relativa allo stadio dopo la promozione di Serie A."Le mie parole a volte vengono strumentalizzate (sorride ndr) quindi sarò molto chiaro. Purtroppo, e dico così perché sono due campioni assoluti, al 100% li mettiamo da parte”."Como è visitata da un sacco di persone, non nego che sia stata visitata anche da Audero. Ad oggi non c'è nessuna trattativa su di lui".

"Lo stadio è un tema, non è sulla mia scrivania ma ci stiamo attivando. La speranza è giocare più partite possibili al 'Sinigaglia', questa società ha già dato dimostrazione che quando vuole fare le cose di riuscirci e quindi lavoriamo in quella direzione. Abbiamo una scadenza, il 4 giugno, perentoria per l'iscrizione e lì ci dovremo appoggiare ad un altro impianto però contiamo di fare più partite possibili al ‘Sinigaglia'. Verona o Parma? Sono più opzioni ma non essendoci nulla di ufficiale preferisco non svelare niente”.