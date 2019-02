Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha commentato la discussa operazione che ha visto il ritorno di Stefano Sturaro in rossoblù: "Quando una società fa delle scelte - le parole riportate da buoncalcioatutti.it - non è che le improvvisa. Con Sturaro abbiamo riportato a Genova un giocatore importante, e su questo dubbi non ce ne sono. Chiaro che sapevamo delle sue condizioni fisiche, che prevedono un recupero graduale. È un investimento importante sul futuro: un altro calciatore, come Criscito, che ha scelto di tornare al Genoa e per noi è una gratificazione".



'NON SIAMO IMPAZZITI' - "Noi dobbiamo guardare all'investimento, ai rapporti, alle collaborazioni e siamo convinti che questa sarà un'operazione felice dal punto di vista tecnico e assolutamente gratificante da quello economico, nel tempo. Siamo convinti di aver fatto un'ottima operazione. Non tutto va messo in piazza, noi abbiamo fatto un investimento sul recupero di un giocatore che riteniamo molto, molto importante. Oltretutto il ritorno è una scelta sua, che ci fa molto piacere. I 16 milioni di Sturaro sono un investimento da cui il Genoa è sicuro di avere un rendimento, sappiamo noi perché questa operazione è importante e non siamo impazziti: i conti fatti sul pezzettino di carta sono per il fantacalcio, non per il calcio vero".