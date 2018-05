Nel prepartita della sfida fra Genoa e Torino il direttore generale dei Rossoblù, Giorgio Perinetti ha parlato anche di mercato ai microfoni di Premium Sport.



BILANCIO - "La stagione è stata rimessa in piedi dopo un inizio difficile, abbiamo fatto delle buone prestazioni ma nessun risultato con Juric, poi è arrivato Ballardini che ha rivitalizzato la squadra, siamo riusciti a salvarci a quattro dalla fine ed è un traguardo importante".



MERCATO - "Il calcio di oggi è questo, il mercato dinamico, bisogna essere pronti a sfruttare le occasioni. Salutiamo intanto Criscito, giocatore cresciuto da noi che torna da noi facendo grossi rinunce economiche, un segnale importante".



PERIN - "Perin vuole giocare la Coppa più importante e vedremo se sarà accontentato, vedremo tutto nei prossimi giorni. Juve o Napoli? Va chiesto a Perin, la Juve si sta consolidando a livello internazionale e non solo nazionale, ha bisogno di due portieri di alti livello. C'è stato un accenno di Marotta con Preziosi, non c'è trattativa perché aspettava Buffon, che parlasse del suo futuro in prima persona, è una questione di rispetto".



TRATTIAMO CON LA JUVE - "Ora che Buffon ha dato la sua versione ufficiale, la Juve è libera di fare trattative e mi aspetto qualcosa, ci sono ottimi rapporti, ci siederemo intorno ad un tavolo e ne parleremo, ci sono altre società ma ci sono ottimi rapporti con la Juve e poi conta la volontà del giocatore".



CHI LO VUOLE - "Il Napoli sicuramente sì, qualcosa anche all'estero, la prima a muoversi è stata la Juve, poi anche anche il Napoli, la parola del calciatore ha qualche peso, bisogna trovare la quadra su tutto".



BALLARDINI - "Senza la sua volontà non sarebbe stato possibile viste le offerte di altre squadre più blasonate, la sua voglia di tornare è stata decisiva, lo volevamo riabbracciare immediatamente ma senza la sua volontà non sarebbe stato possibile".