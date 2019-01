Il dg del Genoa Giorgio Perinetti parla a Sky Sport prima della partita con il Milan: "Piatek? Non è ancora una cessione definita, ci sono passaggi da compiere. Oggi c'è una partita importante e punti importanti in palio, però conosciamo il calciomercato e ci sono dinamiche da affrontare. A fine partita avremo la possibilità di aggiornarci con i dirigenti del Milan dopo la lunga chiacchierata dei giorni scorsi, ci troveremo per capire se questa trattativa può essere conclusa o meno. Ci sono i presupposti, noi dobbiamo riflettere ma abbiamo dei dubbi: se non accontentiamo il giocatore ad andare, poi che calciatore rimane? Un po' lo stesso discorso del Milan con Higuain. Mancano ancora passaggi importanti, magari stasera dopo la partita ci può essere un nuovo appuntamento. I dettagli non posso renderli pubblici".



NON SOLO PIATEK - Non solo Piatek, Perinetti parla di altri due nomi caldissimi sull'asse Genova-Torino, sponda Juventus: "Il sostituto? Se andrà via vedremo. Intanto dobbiamo rinforzare il centrocampo, siamo vicini a chiudere con la Juve per Sturaro che è un giocatore a cui teniamo molto. Se ci sarà l'opportunità di cedere Piatek valuteremo, siamo attenti. Romero alla Juve? Un giorno andrà, si è mossa meglio".