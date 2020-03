La Uefa ha deciso in giornata: Inter-Getafe è rinviata a data da destinarsi . Clemente, direttore generale del Getafe, ha reso nota la sua posizione dopo il rinvio del match contro l'Inter di domani: "data l'attuale situazione di emergenza e accetteremo la loro decisione circa la disputa del match. Non sappiamo ancora che tipo di decisione sarà, ma confidiamo nel fatto che sarà la migliore per tutte le parti coinvolteSono rimasti lontani dalla situazione istituzionale. Dobbiamo essere tutti consapevoli della situazione. In tal senso, penso che la risposta data sia stata quella giusta".- ", accetteremo la decisione presa dalla UEFA. Tutte le parti hanno parlato in modo chiaro, nonostante le circostanze siano cambiate in fretta in questi giorni. Quel che è certo è che il Getafe lotterà sempre per essere in tutte le competizioni".