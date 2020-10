, Chief Football Operations Officer del Manchester City, ha concesso una lunga intervista al Manchester Evening News in cui ha parlato a lungo della possibilità dei Citizens di acquistareal termine della stagione.“Messi è un talento straordinario, uno che avrebbe immediatamente un impatto incredibile in qualsiasi club, dentro e fuori dal campo. È il miglior calciatore del mondo, il migliore della sua generazione. Credo che qualsiasi club al mondo vorrebbe almeno avere la possibilità di vederlo nella propria rosa.la squadra negli ultimi anni, visto che il migliore di tutti potrebbe aver detto di venire da noi"."È complicato capire cosa succederà, basta pensare a tutto quello che è successo in quelle due settimane in cui a Barcellona è accaduto di tutto per sapere che è impossibile sapere cosa succederà la prossima estate”.. I nostri piani a lungo termine però sono basati sui calciatori che ci sono ora e considerano le opportunità che abbiamo in questo momento."In ogni caso dobbiamo essere pronti a tutto, perchè può succedere qualsiasi cosa. Ma credo che, se ce ne fosse bisogno. Siamo nella posizione di poter prendere la miglior decisione e senza dover correre troppo perchè Aguero e Jesus stanno facendo bene. E quando decideremo di portare qualcuno in attacco, che sia nella prossima stagione o in quella dopo ancora, potremo farlo per il prezzo giusto”.