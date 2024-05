Dg Monaco avverte il Milan: “Pronti a vendere Fofana”

Youssouf Fofana, centrocampista difensivo del Monaco, piace molto al Milan. E in tal senso arrivano delle dichiarazioni interessanti dal direttore generale del Monaco Thiago Scuro: “L’estate scorsa c’erano buone possibilità che se ne andasse. Ha deciso di rimanere per i suoi obiettivi personali. È stata un’ottima decisione per noi, perché ha avuto una stagione molto buona e costante, visto che è stata probabilmente la sua migliore stagione al Monaco. Probabilmente è uno dei giocatori che siamo disposti a vendere. Vedremo le opportunità che avrà. È ancora troppo presto per prendere una decisione“.