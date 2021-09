Il dg dello Shkhtar donetsk, Sergej Palkin, ha parlato al sito ufficiale del club ucraino per presentare la gara di martedì contro l'Inter.



STANNO BENE - "Loro più forti della scorsa stagione? È difficile valutare in questo modo. Hanno venduto Romelu Lukaku, ma hanno ingaggiato un paio di giocatori importanti. Ho visto la partita con il Real Madrid: anche se hanno perso, hanno potuto segnare due gol nel primo tempo. L'Inter sta molto bene".



MEGLIO DEL REAL - "Rispetto al Real Madrid, e questa è la stessa coppia della scorsa stagione, l'Inter mi è piaciuta molto più del Real Madrid. Penso che in questo momento l'Inter sembri la migliore in termini di gioco. Sono migliorati seriamente e mostrano un buon calcio".



DE ZERBI - "Spero possa essere d'aiuto. Lui, come nessun altro, conosce il calcio italiano, conosce l'Inter. Pertanto, voglio credere che questo ci aiuterà".