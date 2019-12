Il dg della Spal Andrea Gazzoli parla a Rai Sport prima della sfida di Coppa Italia con il Lecce: "Settimana importante: teniamo alla coppa e la partita di domenica ci terrebbe agganciati alla classifica che conta. Mercato? Mancano ancora tre partite che sono tante, è presto. La Spal giocherà per passare il turno, una vittoria ci darebbe anche morale. Ci aspettavamo di più dal punto di vista del rendimento in queste 14 giornate, i risultati sono figli di episodi. Una squadra come la Spal però, quando gli si toglie due, tre elementi importanti, può fare fatica. Sul mercato dovremo migliorare qualcosa fermo restando che valuteremo gli infortunati: il primo step è valutare loro, poi migliorare la rosa. Su quale reparti intervenire? Aver fatto pochi gol non deriva dalla mancanza di un attaccante, è un aspetto più di fiducia nella mente dei calciatori. Poi, se qualcosa deve migliorare ben venga, ma deve scattare quella molla nei giocatori".