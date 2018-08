Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese, ha parlato a udineseblog.it della squalifica per un turno per bestemmia del centrocampista Rolando Mandragora: "Questa situazione ci ha fatto molto arrabbiare. Abbiamo deciso di ricorrere al reclamo con procedura d'urgenza, primo passo necessario per avere gli atti del giudice sportivo. L'intento è quello di ottenere un giudizio in tempo utile per la gara con la Fiorentina. Di sicuro da oggi in poi saremo molto vigili nel controllare la coerenza che verrà adottata in simili situazioni. Questa è una decisione che rischia di fare figli e figliastri. Inoltre, è vero che il Procuratore Federale può fare la segnalazione al giudice sportivo entro le 16 del giorno successivo al fatto, ma questa è una anomalìa che va sanata perchè in un arco di tempo così lungo, i giudizi possono essere poi influenzati dalla pressione mediatica. Per questo, secondo noi, la segnalazione andrebbe fatta al massimo entro un'ora dal termine della gara: così si eviterebbero condizionamenti mediatici".