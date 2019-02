Il dg dell'Udinese Franco Collavino ha risposto, in conferenza stampa, ad una domanda sulla recente contestazione da parte dei tifosi bianconeri alla squadra: "Dopo la Fiorentina è vero che sono mancati gli applausi e forse qualcosa in più ci saremmo aspettati. I nostri giocatori hanno messo in campo impegno e per questo c'è un po' di amarezza per la reazione finale dei tifosi. L'Udinese ha bisogno del supporto dei propri tifosi, contro la Fiorentina questo non c'è stato ed è un peccato. Giocare 'in trasferta' fra le mura amiche non è accettabile. La contestazione, inoltre, non tiene conto dei 24 anni di Serie A. Si contesta una società inoperosa e assente, ma per me questa è sempre presente e disposta ad investire denaro. Quindi dico che rispettiamo la posizione dei tifosi, ma non la condividiamo. In questi mesi la società ha lavorato, il direttore Pradè può confermare quanta dedizione c'è stata ultimamente. Secondo me sono da registrare anche alcuni infortuni che hanno pregiudicato alcuni risultati. L'Udinese, ripeto, è in A da 24 anni consecutivi, primato che hanno poche società in Italia".