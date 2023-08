Emergono nuovi dettagli attorno alle polemiche sul mancato rigore concesso al Bologna ieri durante la gara in casa della Juventus, sul punteggio di 0-1, con Iling Jr, autore del fallo da ultimo uomo su Ndoye, che avrebbe dovuto di conseguenza essere espulso. Secondo La Repubblica in edicola oggi, il fischietto Marco Di Bello si sarebbe rivolto alla panchina del Bologna in maniera decisa assicurando: "Ho visto bene io, sono caduti insieme". Cosa che, ovviamente, è stata smentita dalle immagini. La rabbia rossoblù è stata incontenibile, e ci sono tutte le ragioni, si legge invece su La Gazzetta dello Sport, per aspettarsi che l'arbitro venga fermato dall'AIA in vista delle prossime giornate di campionato.