Non è proprio piaciuto ai vertici dell'Aia il polverono mediatico che si è scatenato attorno alla direzione di gara dell'arbitro di Juventus-Bologna, Marco Di Bello. Il designatore unico Gianluca Rocchi ha esaminato più volte la gara ed è arrivato alla conclusione che gli errori commessi dal fischietto internazionale e dal Var Francesco Fourneau sono da matita rossa e, per questo, entrambi dovranno essere puniti con una sospensione.



DUE MESI OUT - E la punizione sarà di quelle esemplari perché, complice anche la sosta internazionale, non sarà di breve durata. L'errore sul fallo da rigore ed espulsione di Iling Junior su Ndoye non fischiato e non rivisto al Var costerà a Di Bello 2 mesi di stop dalle direzioni in prima linea delle partite di Serie A. Secondo il Corriere dello Sport l'arbitro della sezione di Brindisi resterà fermo per due turni, poi tornerà nel ruolo di IV uomo, poi passerà al Var e quindi ricomincerà ad arbitrare con una gara di Serie B prima di essere designato nuovamente per una partita di Serie A. Per Fourneau, invece, dovrebbe arrivare una sanzione meno pesante, ma i vertici arbitrali erano comunque furibondi.