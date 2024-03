Di Bello nella bufera, la moglie non ci sta: 'Accanimento senza precedenti, odio e violenza non c'entrano nulla'

direttore di gara designato per l’anticipo di venerdì sera tra Lazio e Milan,che per gli episodi-chiave come il rigore non accordato ai biancocelesti per il contatto tra Maignan e Castellanos e per l’espulsione di Pellegrini. Il duro atto d’accusa del presidente della Lazio Claudio Lotito al termine della partita e tutto ciò che è scaturito dopo - come i rumors su un’imminente sospensione del fischietto brindisino per almeno un mese - hanno trovato la pronta- “Non è facile scrivere rimanendo lucida ed educata, non è facile restare equilibrata e serena. Non è per niente facile, ma devo esserlo per non farmi travolgere e inghiottire da questa tempesta di odio.”, recita la prima parte della lettera scritta dalla signora Di Bello, condivisa dal diretto interessato attraverso una storia su Instagram. “”, prosegue la lettera. “Viviamo in un'epoca storica dove si condannano e si prendono le distanze da violenza e abusi, ma siamo però capaci di odiare, denigrare, offendere, maltrattare e oltraggiare il prossimo.Ci sono sacrifici, impegno, dedizione, rinunce, sogni, successi e sconfitte. C’è Marco Di Bello, ci sono la sua forza, la sua dignità e tanto altro ancora che niente e nessuno riuscirà mai a cancellare. 'Nel mezzo di una difficoltà c’è un’opportunità' (Albert Einstein) Con Amore! Carla".- Marco Di Bello aveva già subito forti polemiche ad inizio stagione per la direzione di un controverso Juventus-Bologna dello scorso 27 agosto e per aver negato un chiaro calcio di rigore a Ndoye. Una svista che gli costò circa un mese di stop da parte del designatore Rocchi e che potrebbe tornare d’attualità già a partire dalle prossime settimane, sulla base delle prime indiscrezioni giunte dai vertici arbitrali nelle ore immediatamente successive alla bagarre dell’Olimpico.