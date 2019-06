L'aritmetica non ci condanna, ma non dipende più solo da noi. Deve sperare che la Spagna non vinca segnando tre gol, sperare che dagli altri gironi arrivino notizie positive e che i 6 punti possano essere sufficienti, almeno, per essere la migliore seconda. Ha detto questo, in soldoni, Gigi Di Biagio, che si è presentato in sala stampa deluso e amareggiato. Per una sconfitta pesante, che rischia di spegnere il sogno azzurro,Lo dice il suo cv in azzurro, alla guida dell'Under 21, iniziata nel 2013, quando la Federazione lo scelse al posto di Mangia.Nel 2015, in Repubblica Ceca, è uscito alla fase a gironi, chiudendo terzo dietro a Portogallo e Svezia, nel 2017 ha perso la semifinale contro la Spagna (oggettivamente più forte), quest'anno rischia di rimanere a guardare dopo solo 270'.Ha avuto i big solo a pochi giorni dalla prima partita, non c'è dubbio, ma ci ha messo del suo.come dimostrano i risultati, due vittorie nelle ultime nove prima dell'Europeo, contro Albania e Tunisia. Anche oggi si è vistaCon la Spagna ci è andata bene, grazie a Chiesa e Pellegrini, oggi no. Questa volta nessun azzurro ha preso la mano Di Biagio, nessuno l'ha salvato. E' sul ciglio del burrone, rischia di cadere. E di portare giù i sogni di un Paese intero.