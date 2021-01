Intervenuto a Inter tv, l'ex centrocampista di Inter e Roma, Gigi Di Biagio, ha parlato della sfida tra rossoneri e nerazzurri.



“Sono le squadre più in forma del campionato, stanno facendo bene e non mancherà lo spettacolo. Non vedo calciatori simili a me, ogni centrocampista che c’è oggi all’Inter sono diversi, lo stesso Brozovic. La Roma ha una sua fisionomia, palleggia bene e imposta la gara in una certa maniera. Ma se l’Inter salta la prima pressione può arrivare a far gol. L’Inter è più aggressiva e verticale”.