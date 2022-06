Luigi Di Biagio, ex centrocampista dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Sky il possibile ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku: "È una cosa molto romantica, appena è andato via c'è stata la percezione che volesse tornare. Sembrava ancora un giocatore dell'Inter, non a caso quell'intervista di dicembre è molto attuale". Su quanto può incidere il belga, ha poi aggiunto: "Tanto, perché per una serie di motivazioni, di responsabilità, di voglia di vestire quella maglia. A volte se un giocatore non si sente al centro del progetto diventa difficile, lui all'Inter si sente il re, al Chelsea c'era qualcosa che non andava".