Chi ha in mente il vecchio gioco all’inglese, fughe sulla fascia e cross in mezzo, beh, lo dimentichi. Quello è il passato, dimenticato e abiurato. Questi ragazzi - tutti con una tecnica eccellente - cercano sempre il gioco a terra, dialogano che è un piacere. Hanno fisico e qualità. L’Italia non ha giocato male, con più fortuna il pareggio ci poteva stare. Ma non è questo il punto. Gli inglesi sono sembrati più pronti, più consapevoli, più maturi.Ordinato ma didascalico il fraseggio a centrocampo (Mandragora dà le geometrie, a Zaniolo il compito di accentrarsi, Castrovilli si propone spesso sulla fascia), latitano però le verticalizzazioni. Il gol dell’Italia lo segnaPiace Parigini, per l’ostinazione che ci mette nel cercare sempre l’uno contro uno, come si faceva una volta, quando le ali vivevano in esilio sulla fascia di competenza., mezzala della Fiorentina in prestito alla Cremonese, 1 gol e 2 assist finora in Serie B: parte col piglio giusto e nei primi due minutiNell’occasione Romagna e Bastoni sono fuori posizione. Il definitivo 2-1 che dà la vittoria all’Inghilterra lo segna ancora questo ragazzo, che ha già debuttato con la nazionale maggiore. Anche qui: Romagna e Bastoni sono colti di sorpresa, tanto che a Solanke non pare vero appoggiare comodamente il pallone in rete.nei primi 2’32”), tre tiri dalla distanza che Henderson para con difficoltà (Zaniolo e due volte Mandragora, una per tempo), una chance su cui La Gumina arriva in ritardo (avrebbe potuto essere il 2-2). Così inveceNota a margine: è un’amichevole ma - una volta raggiunto il vantaggio - il portiere inglese Henderson prova a perdere tempo in tutti i modi. Contento lui, (s)contenti tutti. Da segnalare l'ottima risposta dei ferraresi per questa gara infrasettimanale.