Così Gigi Di Biagio ha salutato Ferrara e la Spal dopo la sconfitta per 3-1 contro la Fiorentina di questa sera: “L’esperienza è stata negativa, ma la rifarei tutta la vita. Avevo la convinzione di potercela fare e lo abbiamo dimostrato nelle ultime settimane. Abbiamo avuto diversi problemi. Ringrazio la società e chi mi ha scelto, tutti coloro che mi sono stati vicini. Ho sentito la vicinanza della gente e sarò sempre in debito con Ferrara e la tifoseria. La società? Ci siamo salutati. Non mi hanno comunicato niente, ma c'è già stato un tacito accordo col club".