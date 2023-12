"L’Inter è la squadra più forte e penso che alla fine vincerà lo scudetto. L’unico dubbio è vedere cosa potrà succedere nella seconda parte della stagione, ma i nerazzurri hanno la rosa migliore, hanno giocatori in panchina che sono titolarissimi. Il Napoli? Era prevedibile, non si costruisce qualcosa dal nulla. Ora Mazzari ci sta provando, ma non è semplice. Se prendiamo gli undici titolari, anche la Roma non è inferiore a nessuno, ma poi c’è il discorso della rosa". Lo ha detto l’ex nerazzurro Gigi Di Biagio, intervenendo ieri sera ad Affile (Roma) alla chiusura della quarta edizione del Premio nazionale di calcio "MM7", dedicato al ricordo di Mario Mariozzi, prestigiosa ala destra degli anni 50/60, poi tecnico e direttore sportivo di diverse squadre laziali.