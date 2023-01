“Il Sassuolo aveva dato segnali positivi già a Monza, quello di oggi è stato il Sassuolo più bello della stagione, che ha ritrovato un Berardi stratosferico. Adesso c'è il derby, i tifosi sono ancora vicini alla squadra, ma non so per quanto tempo: presto prenderanno una posizione. Il Milan è una squadra che gioca all'attacco, nel momento in cui la partita si mette su certi binari, sembra non avere un piano B. Non riesce a stare dentro ad una partita complicata e sporca". Così Gigi Di Biagio sul Milan a DAZN.