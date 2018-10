Giovani e promettenti.Accomunati da un passato all'Ascoli e dal passaggio alla Juventus, i due attaccanti sono gestiti dall'agente Donato Di Campli che ha fatto il punto della situazione in esclusiva per calciomercato.com.'Semplicemente adesso ha trovato quella continuità di impiego che prima non aveva. Se gli viene data fiducia lui risponde presente perchè ha mezzi molto importanti'.'No, ancora no. E' presto per parlare del suo futuro'.'Bisogna ragionare con calma, non è un discorso semplice perchè la Juventus ha un grande campione come Cristiano Ronaldo'.'Confermo quanto detto: Machin giocherà in serie A. Sulla squadra, vedremo'.'Non voglio parlare delle squadre interessate, qualsiasi voce è destituita di ogni fondamento'.'Andrea ha avuto un piccolo acciacco ma in settimana tornerà a disposizione. Il Genoa non cederà Piatek a gennaio e il mio assistito giocherà in coppia con lui. Sono sicuro che farà molto parlare di lui'.'L'Inter farà sicuramente qualcosa per rinforzare la rosa'.'No, credo che Modric sia una pista impraticabile ma mi aspetto un grande colpo dai nerazzurri'.