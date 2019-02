Il primo, attaccante, è passato solo pochi giorni fa praticamente a titolo definitivo (prestito più obbligo di riscatto) al Genoa, con il club bianconero che tiene un occhio sempre vigile sul suo presente in vista del futuro, dopo averci puntato fin dalle giovanili e averlo messo in vetrina durante la scorsa tournée americana (3 gol); il secondo, esterno d'attacco, già da un paio di stagioni cerca di emergere in Serie A, prima all'Atalanta e ora a Bologna, dove finalmente sta trovando lo spazio meritato e degno di un capocannoniere del Mondiale U20, 5 gol come in passato accadde a gente del calibro di Messi e Aguero.L'agente, poi, ha commentato anche il presente di altri giocatori della sua scuderia, tra Juve, giovani e una "scommessa"."Sono cose che stanno vedendo le società per il momento, io come procuratore entro solo alla fine, se ci sarà un accordo ci chiameranno e firmeremo. Al momento nessuno l'ha fatto, quindi per ora restiamo così".