Donato Di Campli, agente sportivo, ha parlato a Sky Sport della situazione di Mauro Icardi: ''L'inter non può permettersi di tenere fermi 70-80 milioni, anche per questioni di Fair Play Finanziario. Icardi? Inter e Juve non si amano, ma una quadra va trovata per forza, la soluzione sarebbe lo scambio con Dybala. Altrimenti rimane tutto com'è''.