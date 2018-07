Donato Di Campli, agente di Favilli, Orsolini e molti altri, è intervenuto negli studi di Sportitalia commentando il mercato della Juventus: "Pjanic? Non credo lascerà Torino, penso che tratti il rinnovo fino al 2023. Higuain? Ha fatto il bene della Juve in questi due anni, ma se fossi nella dirigenza a quelle cifre porterei sia lui che Rugani subito a Londra. E' un'occasione da non perdere.



FAVILLI - "Sta bene alla Juve, partirà per la tournée. Abbiamo diverse proposte, c'è anche l'Udinese".



ORSOLINI - "Resta a Bologna".



VERRATTI - "Ingrato".