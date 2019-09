Paolo Di Canio, noto opinionista sportivo ed ex calciatore, ha parlato così a "Sky Calcio Club" di Ismael Bennacer: "Con Kessié e Calhanoglu che girano per il campo rimane da solo. Non essendo un mediano deve comunque coprire mari e monti. Invece dovrebbe avere due guardie del corpo e poi far girare la squadra perché è il vero motore e il cervello. In questo momento non c'è grande organizzazione e soffre tanto".