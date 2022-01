Eric Bailly è uno degli obiettivi di mercato del Milan per rinforzare la difesa, ma il difensore del Manchester United non riscuote grande successo fra gli addetti ai lavori. Fra questi c'è Paolo Di Canio che a Sky ha sottolineato che: "Chiunque arrivi in Italia dalla Premier fa bene perché arriva da un campionato superiore. Però ha avuto problemi fisici. E non è un Tomori: come tipo di giocatore, sarebbe quel difensore lì. Però si addormenta alle volte, corre dei rischi: non è così feroce a livello agonistico. Può fare bene, ma non è un Tomori che è arrivato con la voglia di esplodere”.