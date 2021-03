Così Paolo Di Canio a Sky Sport ha parlato della corsa scudetto e in particolare dell'Inter: “In queste situazioni Conte ti mangia, Conte ora è come lo squalo che sente il sangue. E si mangia i giocatori. Non c’è niente di casuale, segna Skriniar con l’Atalanta con una palla che di solito ciancica. Non è mai casuale. Lukaku a Sanremo? ​Avrebbe detto a Lukaku: 'Dove vai? A Sanremo? Non ho capito'. Gli avrebbe sbarrato casa. Anche il gol di Lautaro non è casuale, dopo che Conte l'ha stuzzicato facendo giocare Sanchez".