Di Canio contro Lukaku: "Prestazione da 3. In 3-4 anni non l'ha voluto nessuno, son tutti matti? Solo Conte lo fa rendere"

Non solo la frecciata su) per Paolo Di Canio, ex attaccante della Lazio, arrivano parole al vetriolo anche per l'attaccante del, protagonista di una gara importante contro il Cagliari, ma che per l'ex attaccante ha chiuso una prestazione da 3 in pagella. Queste le sue parole dagli studi di Sky Sport."Io osservo, non guardo. Dico cose, non parlo. Lukaku: oggi a Cagliari fa assist e gol a porta vuota, quindi bene. Prestazione? Da 3, ma proprio perché io lo apprezzo e lo valuto più di voi. È Conte che lo fa rendere".

"Negli ultimi tre o quattro anni non l’ha voluto nessuno. Allora vuol dire che sono matti il Bayern Monaco che prende Kane a 100 milioni anziché lui a zero o sono matti quelli delle altre squadre? Con Conte va benissimo. In questo campionato".L’anno scorso ha spostato zero alla Roma: erano arrivati sesti e sono arrivati sesti con lui e Dybala. Bisogna vedere cosa sposterà al Napoli, anche se spostare partendo da un decimo posto è facile"."Lui farà i suoi 16 o 18 gol quest’anno e può essere una parte in questa causa anche perché ci si allena settimanalmente senza le coppe. Hai solo quell’obiettivo."