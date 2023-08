L'ex giocatore e ora opinionista Paolo Di Canio ha parlato della prossima Serie A e delle possibilità del Napoli a Il Mattino.



CONFERMA - "Credo sia un'occasione importante per Garcia. Ci sono i presupposti perché gli azzurri si possano ripetere e fare qualcosa che non è mai riuscita nella storia del Napoli: vincere due scudetti di fila. Anche perché ci sono poche pretendenti. Bissare a Napoli, con l'entusiasmo che è alle stelle e con una pressione impressionante, può essere ancora più complicato. Ma la squadra ha il dovere di provarci anche se non sarà facile. Rudi è un allenatore che mi piace come approccio, però abbiamo avuto un tecnico come Spalletti che viveva in modo maniacale il Napoli: solo tuta, solo bici, sempre malinconico come un vulcano pronto ad eruttare, come il Vesuvio. Garcia è un bravo tecnico e anche a Roma non ha fatto male, ma forse la sua faccia lo inganna: è sempre sorridente e felice".