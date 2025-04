Getty Images

Di Canio: "Inter, a San Siro sarà un suicidio del Bayern Monaco"

54 minuti fa



Nel post partita di Bayern Monaco-Inter Paolo Di Canio, ospite negli studi di Sky Sport, ha analizzato la vittoria dei nerazzurri nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Un 2-1 firmato Lautaro e Frattesi, nel mezzo la rete del momentaneo pareggio di Muller; con questo successo in trasferta la squadra di Simone Inzaghi arriverà al ritorno - in programma mercoledì 16 aprile alle ore 21 - da favorita per la qualificazione in semifinale, dove eventualmente incontrerà una tra Barcellona e Borussia Dortmund.



DI CANIO SU INTER-BAYERN - "Kompany vorrà prendere la metà campo avversaria, ma contro l'Inter, specialmente a San Siro, potrebbe essere un suicidio. Non dovrebbero esserci grandi recuperi di formazione. Stasera Musiala qualche giocata l'avrebbe trovata. Muller? E' una calamita per le palle sul dischetto dell'area di rigore. Ci sono alcune partite in cui il metodo deve andare a farsi benedire: i giocatori determinanti vanno tenuti in campo anche 10 minuti in più, come Lautaro e Calhanoglu a Parma. E stasera Simone l'ha fatto, il primo sostituito è stato Mkhitaryan e solo perché era ammonito. Anche 10 minuti in più, per i giocatori determinanti, possono essere decisivi. Ci sono alcuni calciatori che se non prendono grandi botte non li toglierei mai".