Intervenuto dagli studi di Sky, l’ex attaccante, Paolo Di Canio, ha espresso la propria opinione in merito alla sfida tra Inter e Napoli.



“E' una sconfitta che secondo me pesa. Arrivi imbattuto al primo scontro diretto del 2023 e lo perdi. C'erano tre gol di differenza secondo me. L'Inter è vero che ha lasciato il gioco, ma era una squadra reattiva quando recuperava palla. E' stata più pronta. Per me questa per il Napoli è una sconfitta che pesa dal punto di vista psicologico. Anche se comunque l'Inter doveva chiuderla prima: dopo una partita del genere, con un'occasione come quella per il Napoli nel finale, ci è mancato poco che finisse 1-1. E una squadra che vuole arrivare a vincere la deve chiudere".