Di Canio: "Juventus, Kolo Muani crea anche se tocca due palloni"

, ex attaccante di, fra le altre, Lazio, Juventus e Milan, e attuale commentatore per SKY, commenta la vittoria dei bianconeri sull'Inter: "Quella del secondo tempo è stata- riporta Tuttosport -.non ha le stesse caratteristiche di Osimhen, ma è sempre acceso, ha una grande caparbietà., ha questo fuoco dentro che accende anche gli altri. Molto bene la Juve nella ripresa perché ha provato a giocare uomo contro uomo. Ho visto undiverso, così come, sembrava un’altra squadra. Nella ripresa ha capito le difficoltà dell'Inter e per l'espressione tecnica dell'intera gara la Juve ha meritato".

Sempre su Sky, anche l'ex difensore dell'Inter e della Nazionale,, dice la sua sul derby d'Italia: "La Juve nel secondo tempo ha trovato meglio le combinazioni, quando si sono alzati i ritmi… Magari ha anche pensato che un punto era buono e poteva restare a -1 dal Napoli. La Juve ha cambiato qualcosa e tendenzialmente l'Inter fa meglio i primi tempi e nel finale tende a calare. Più aggressiva e alla ricerca dell'uomo su uomo, così i nerazzurri hanno faticato a trovare le trame".