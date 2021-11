Paolo, attuale commentatore tecnico per SkySport, domani alle 18:00 si godrà la sfida tra la sua squadra del cuore, la, e lada doppio ex. Intervistato da Il Corriere dello Sport l'ex attaccante ha toccato tantissime tematiche. In primis i suoi idoli: ", fantastico dal punto di vista tecnico. Michaelmi faceva impazzire. Ma nel cuore tengo ilche ci salva dalla C nello spareggio".Su Lotito: "Mi chiamò Lotito. Non lo conoscevo (fa l’imitazione):. 'Sono della Lazio, presidente, ma non stavo sotto l’ombrellone al mare, lascio un contratto importante. È anche un fatto di dignità'. All’inizio uno stress che non ti dico. Sono rimasto undici giorni nel limbo senza contratto. Spiegazione? Non c’erano i moduli nuovi. Da non crederci. Mi dissi che era la Lazio salvata dal fallimento, mille problemi, nove giocatori effettivi, Mimmo Caso promosso dalla Primavera".E ancora: "La separazione?. Lotito non mi voleva più, la cosa brutta è che ha messo in mezzo cose che non c’entravano nulla con il calcio.". Poi, un giudizio sull'operato del patron biancoceleste: "Sono una persona onesta, scindo le problematiche personali dal resto.. Che gli possiamo dire come imprenditore sportivo? Risultati importanti e bilanci sani".Infine, sulla gara tra Lazio e Juventus: "contro, la Juventus che cerca il passato contro la Lazio che cerca il suo futuro. Stanno cercando entrambe la quadra. Allegri cerca la squadra compatta, solidale del passato. Il problema è che quella di oggi è più fragile: non basta fare un gol per stare al riparo. Il centrocampo non funziona. Non costruisce bene e non fa e filtro. Sono tutti filiformi là in mezzo, alti e lenti nei primi passi". Pronostico: "Troppe incognite, la sosta, viaggi, infortuni.".