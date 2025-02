Getty Images for Lega Serie A

Di Canio: "Lezione di calcio del PSV alla Juventus, Thiago Motta in confusione"

Paolo D'Angelo

29 minuti fa



L'ex attaccante Paolo Di Canio, presente nello studio di Sky Sport, ha analizzato la sconfitta della Juventus contro il PSV in Champions League, che ha sancito l'eliminazione dei bianconeri dalla competizione.



Questo il duro attaccato alla formazione allenata da Thiago Motta: "Lezione di calcio del PSV alla Juventus. Gli olandesi hanno dominato e meritato il passaggio del turno. Thiago Motta in confusione: stava facendo dei cambi e poi ha cambiato idea dopo il gol dell’1-1. Comunque già all'andata non meritava la Juve, l'eliminazione è netta. Ho contato 8 o 9 palle gol, non dobbiamo giustificare, stiamo parlando della Juve. Non sono episodi. Il PSV poteva fare 5 o 6 gol alla Juventus questa sera".