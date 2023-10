No, grazie. Paolo Di Canio ha rifiutato la chiamata di Roberto Mancini, che lo avrebbe voluto come suo vice nella nazionale dell'Arabia Saudita. L'ex attaccante di Lazio, Milan e Napoli lo ha rivelato nel corso di un'intervista al quotidiano La Stampa: "Roberto Mancini non mi aveva proposto un ruolo marginale, mi voleva come secondo allenatore in campo per addestrare e migliorare i calciatori. La sua stima mi ha inorgoglito anche perché non abbiamo un rapporto speciale: qualche partita a padel, due chiacchiere e nulla più, quindi se ha pensato a me è perché crede nelle mie idee e nel mio lavoro. Voglio ringraziarlo, insieme al responsabile dei contratti della AFF Abdallah: non è stato facile decidere, ho tentennato a lungo, alla fine ho scelto di seguire il cuore".



Sarà ancora opinionista: "Con un contratto lungo, quattro anni compreso questo, e nuovi progetti. I vertici di Sky mi hanno confermato tutta la loro stima e fiducia. Li avevo avvisati della proposta: era anche balenata l’ipotesi di conciliare le due attività, ma se faccio una cosa voglio dedicarmi in modo totale a quella".

.