Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic: "Tutto può accadere, se il Real Madrid dovesse pagare 120 milioni sarebbe un bene per Lotito. Noi parliamo di Milinkovic come di un grande talento in Italia, ma è un prospetto per il livello dove deve andare a giocare, per far vincere subito una squadra. E' un ottimo talento, ha fisicità, ma ancora non lo immaginiamo come un crack nel Real o nella Juventus. Deve dimostrarlo, deve diventare concreto".