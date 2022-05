Paolo Di Canio torna a parlare nuovamente della Roma e di Mourinho. La bandiera della Lazio a Sky Sport ha fatto ieri sera la sua analisi della stagione giallorossa e dei risultati sino ad ora ottenuti dal tecnico portoghese. Queste le sue parole: "Non sono un membro dell’ufficio sentimenti, dico che la Roma generosamente merita 5.5 per il campionato mentre alla Lazio un 6,5. Mourinho con quello stipendio dovrebbe giocare per vincere i campionati, credo che la società gli chiedesse almeno la Champions. Ha segnato anche meno dell’Udinese. Però c’è la Conference che cambia di tanto ed è comunque una Coppa: sperimentale? Non me ne frega niente. Da lì è 6.5-7. Però credo che la società gli chiedesse almeno la Champions".