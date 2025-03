Getty Images

Di Canio: "Quasi impossibile che Conceiçao risollevi il Milan, rapporti deteriorati subito. È una free fall totale"

15 minuti fa



Presente allo "Sky Calcio Club", Paolo Di Canio ha parlato del momento di grande difficoltà del Milan e di Sergio Conceiçao.



Può il tecnico portoghese invertire la rotta?



"Tutto può succedere nella vita ma a me sembra quasi impossibile. Lo si vede dai rapporti che si sono deteriorati sin da subito, le scelte, i nuovi arrivati. Appena può mette Joao Felix ma crei problemi agli altri. Prima di entrare Reijnders era entrato nell'area di rigore e quasi ha fatto gol con un inserimento. A Torino ha segnato non appena Felix è uscito. Reijnders lì in mezzo al campo è limitato al fianco di un Fofana che dimostra di non star bene, più di testa che fisicamente. Io credo che sia una free fall totale, è difficile pensare che non continui questa caduta a meno che non si facciano delle scelte importanti e questa volta azzeccate. Arriva Walker, speri che porti esperienza. Ma che può fare?".