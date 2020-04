Paolo Di Canio, ex attaccante tra le altre di Lazio e West Ham, ha raccontato un aneddoto del 2001 a Sky Sports: "La chiamata di Ferguson? All'inizio pensavo ad uno scherzo di qualche mio amico italiano. In quel momento poi realizzi e ti senti grande e forte. TI ha chiamato il Manchester United... Tuttavia io dissi no a Ferguson e questo è stato sicuramente strano. A lui dissi 'Grazie, mille volte grazie, ma io non posso. Il West Ham è la mia famiglia, ha creduto in me nel peggior momento della mia vita, non posso lasciare'. E lui mi rispose 'Paolo, provo grande rispetto per questo, amo le persone come te, hai proprio il carattere che pensavo avessi. Alla fine sono rimasto al West Ham e non ho avuto mai rimpianti per questo, anche se il Manchester United ha poi vinto titoli in Inghilterra e la Champions League. Non cambierei mai quesri trofei con i quattro anni e mezzo trascorsi al West Ham, indossando quella maglia".